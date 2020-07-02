Режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров

По данным сайта «Дни.ру», пожарам присвоены IV–V классы опасности из-за увеличения их площади и количества. Это было спровоцировано благоприятными погодными условиями с сухими грозами. В регионе принимаются все меры, чтобы не пострадали населенные пункты.