02 июля 2020, 14:11
Режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров
Глава Якутии Айсен Николаев решил ввести в регионе режим ЧС из-за усугубившейся ситуации с лестными пожарами. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
По данным сайта «Дни.ру», пожарам присвоены IV–V классы опасности из-за увеличения их площади и количества. Это было спровоцировано благоприятными погодными условиями с сухими грозами. В регионе принимаются все меры, чтобы не пострадали населенные пункты.