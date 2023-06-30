Происшествия 30 июня 2023, 05:23 Режим ЧС ввели в Иркутске из-за найденной авиабомбы Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Авиабомбу нашли в поселке Боково Ленинского округа Иркутска. На территории объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в администрации города.

«На территории поселка Боково в Ленинском округе Иркутска введен режим чрезвычайной ситуации. Это связано с обнаружением авиационного средства поражения (со следами коррозии)», — заявило местные власти.

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Как уточнили в администрации, режим ЧС продлится до особого распоряжения. Угрозы для местных жителей нет.

Утилизацией снаряда сейчас занимаются представители органа федеральной исполнительной власти, уполномоченный для проведения подобных работ. Место, где нашли авиабомбу, оцепили. Там организовали охрану общественного порядка.