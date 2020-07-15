Режим ЧС ввели в ХМАО по причине лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) по причине лесных пожаров в регионе. Соответствующий документ подписала глава округа Наталья Комарова.

«В Югре введен режим ЧС в связи с лесными пожарами», — процитировал сотрудников Департамента общественных и внешних связей региона сайт Ura.ru.

Уточняется, что режим действует в окружных лесах. Ответственность за решение ситуации лежит на заместителе губернатора Андрее Зобницеве. Для ликвидации огня Департаменту природных ресурсов от властей региона направили почти 52 миллиона рублей.