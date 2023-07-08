Происшествия 08 июля 2023, 19:37 Режим ЧС ввели в Ханты-Мансийском автономном округе из-за лесных пожаров Губернатор ХМАО — Югра Комарова ввела режим ЧС в регионе из-за лесных пожаров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Количество лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 39, а их общая площадь приблизилась к 10 тысячам гектаров. Губернатор региона Наталья Комарова объявила о введении на всей территории округа режима чрезвычайной ситуации. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнула, что, по оценке экспертов, причиной природных пожаров стал дефицит осадков и сезон сухих гроз.

Реклама

«По состоянию на 15:00 субботы, 8 июля, на территории автономного округа действуют 39 лесных пожаров на площади 9114,18 гектара и пять ландшафтных — на площади 599 гектаров», — написала Комарова.

Губернатор добавила что в Белоярском районе режим чрезвычайной ситуации ввели с четверга, а со вчерашнего дня на такие меры перешли Октябрьский и Березовский районы. С сегодняшнего дня режим чрезвычайной ситуации действует на территории всего региона.

Комарова добавила, что тушениями природных пожаров сейчас занимаются 573 специалиста. В их числе работники Авиалесоохраны Югры, казенного учреждения «Центроспас-Югория», сотрудники МЧС, а также добровольцы. В ближайшее время к ним на помощь прибудут еще 120 специалистов из четырех регионов.

Оперативное реагирование не позволило природным пожарам подойти на опасное расстояние к населенным пунктам, а также объектам и экономической и социальной инфраструктуры.