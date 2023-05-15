15 мая 2023, 13:34
Режим ЧС ввели в Хабаровском крае из-за лесных пожаров
Губернатор Дегтярев сообщил о введении режима ЧС в Хабаровском крае из-за лесных пожаров
Власти Хабаровского края ввели режим ЧС на всей территории региона из-за лесных пожаров. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
По его словам, на территории края зафиксировано восемь лесных пожаров в шести районах: Амурском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском. Возгорания ликвидируют почти 300 сотрудников лесоохраны и 69 единиц техники. Усложняет тушение пожаров сухая и жаркая погода.
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«Специалисты говорят, что причиной практически всех из них стал человеческий фактор», — отметил Дегтярев.
В Свердловской области после серии лесных пожаров сотрудники Госпожнадзора возбудили 24 уголовных дела. На территории Сосьвинского, Карпинского городских округов, Ирбитского и Махневского муниципальных округов продолжил действовать режим чрезвычайной ситуации. В социальных сетях появилась версия об отношении к пожарам диверсантов. Глава региона Евгений Куйвашев ее опроверг и отметил, что в основном причиной возгорания становится человеческий фактор.
Пожары
Лесные пожары
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