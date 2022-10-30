Режим ЧС ввели в двух районах Волгограда из-за фекальных рек | 360°

Происшествия 30 октября 2022, 19:42 Режим ЧС ввели в двух районах Волгограда из-за фекальных рек Власти Волгограда ввели режим ЧС в двух районах города из-за прорыва коллектора YouTube

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В Ворошиловском и Советском районах Волгограда ввели режим ЧС из-за аварии в канализационном коллекторе в пойме реки Царицы. На время ремонтных работ по дворам ездят водовозки с технической водой, в городе запустили горячую линию, сообщили в администрации города.

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В пресс-службе уточнили, что работы по устранению повреждений коллектора ведут круглосуточно с 28 октября. Водоснабжение в двух районах приостановили. По данным администрации, спецтехника подвозит воду в социальные объекты и жилые дома Советского и Ворошиловского районов.

На площадку, где идет ремонт, уже доставили партию новых трубопроводов, которые заменят поврежденные участки коллектора. В администрации уточнили, что ремонт осложняется тем, что работы на насыпном грунте нужно вести с особой осторожностью.

В таких условиях приходится жить почти 200 тысячам человек. Местные жители жалуются в соцсетях, что воду которую им развозят, сложно использовать — она техническая. Многие вынуждены набирать воду в ведра во время дождя и пытаться обходиться этим.

После прорыва коллектора потоки грязной воды, больше смахивающие на самые настоящие фекальные реки, затопили благоустроенный склон Царицы с зелеными насаждениями и детскую железную дорогу. Стекают они в сторону одного из музеев, написал «Блокнот-Волгоград».

По данным издания, порыв произошел на коммунальной трубе, спрятанной в бетонный короб. Никаких проблем с ней не было почти 50 лет. Однако несколько дней назад бетон разрушился, повредив трубу диаметром более метра.