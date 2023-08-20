20 августа 2023, 08:08
Режим ЧС ввели в Бурятии из-за наводнения и размытия железной дороги
Глава Бурятии Цыденов: в республике ввели режим ЧС после размытия ж/д путей
После разрушения дамбы, выхода реки Холодной из берегов и размытия железнодорожных путей власти Бурятии ввели режим ЧС. Оперштаб приступил к ликвидации последствий стихии. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в личном Telegram-канале.
«Сейчас привлекаем дорожную и строительную технику, работающую у предприятий поблизости, в первую очередь самосвалы, экскаваторы», — указал Цыденов.
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Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги также приняли участие в устранении последствий ЧС.
Глава Бурятии подчеркнул, что уровень воды начал спадать. Поэтому вскоре власти займутся восстановлением автодороги, по которой будут перевозить пассажиров, следующих по БАМу.
«Угрозы жителям нет. В районе развернуты пункты питания и обогрева для людей», — отметил Цыденов.
О частичном разрушении дамбы в Северо-Байкальском районе Бурятии стало известно 19 августа. Причиной ситуации стали обильные осадки. Отправления многих поездов задержали.
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