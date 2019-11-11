Режим ЧС ввели в Бийске из-за скопившегося мусора

Режим ЧС начал действовать на территории наукограда Бийск в Алтайском крае. Причиной стало ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. В частности, проблема связана с накопившимися в городе твердыми коммунальными отходами.

«Распоряжение о введении режима ЧС уже подписано, он введен с 00:00 местного времени 11 ноября. Такие меры пришлось принять из-за мусорной ситуации в городе и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации», — сообщилиРИА «Новости» в пресс-центре мэрии города.

Там добавили, что большое скопление мусора образовалось в Бийске из-за работы регионального оператора и распорядителей бийского полигона в части размещения отходов.

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Как уточнил ТАСС, сложившуюся ситуацию регоператор «Спецобслуживание-Центральное» объяснил тем, что ему ограничили въезд на полигон ТБО. В свою очередь в пресс-службе мэрии отметили, что такое ограничение возникло из-за долгов операторов перед полигоном.

«Мы сейчас за счет бюджета города будем разгребать эти завалы, а потом выставлять счета хозяйствующим субъектам, которые занимаются вывозом мусора на территории города», — уточнили в пресс-службе.

Представители местной власти также добавили, сборы жителей на вывоз мусора в Бийске составляют около 90%. Во время ЧС городское управление ЖКХ намерено подписать контракты на проведение работ по уборке отходов. На какое время введен режим чрезвычайной ситуации, пока не ясно.