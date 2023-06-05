Происшествия 05 июня 2023, 00:50 Режим ЧС ввели в Армавире из-за сильных ливней РИА «Новости»

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В Армавире в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий сильных дождей. Аварийные службы переведены в усиленный режим. О решении оперативного штаба горадминистрация сообщила в своем Telegram-канале.

Днем 4 июня в городе за час выпал 31 миллиметр осадков. Это почти двухнедельная норма, характерная для этого месяца.

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В результате непогоды на улице Шоссейной обрушился канализационный коллектор. Для его проверки от железнодорожного переезда до предприятия «Армавиргортранс» полностью перекрыли движение. Также проезд закрыт по улице Советской Армии.

Дождь затопил и некоторые городские строения, в том числе детский сад №10. В администрации сообщили, что детей временно переведут в другие дошкольные учреждения. Пострадали также местный автовокзал и частные дома. Отключились 14 электроподстанций.

В данный момент аварийные службы продолжают откачивать воду с подтопленных территорий.