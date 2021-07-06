Режим ЧС ввели в 6 районах Краснодарского края из-за наводнения

В Краснодарском крае обильные осадки вызвали наводнение. Реки вышли из берегов, водой подтопило более 200 жилых домов. В шести районах введен режим ЧС, сообщил «Царьград».

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Туапсинском, Славянском и Северском районах, а также в городах Сочи, Горячий Ключ и Геленджик.

На данный момент водой подтоплены 267 жилых домов и 395 придомовых участков. В пунктах временного размещения находятся 64 человека, дома которых затопило наводнением. Всего спасатели эвакуировали из домов 136 человек.

Экстренное предупреждение по подъему воды в реках продлено до 7 июля.