06 июля 2021, 10:18
Режим ЧС ввели в 6 районах Краснодарского края из-за наводнения
В Краснодарском крае обильные осадки вызвали наводнение. Реки вышли из берегов, водой подтопило более 200 жилых домов. В шести районах введен режим ЧС, сообщил «Царьград».
Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Туапсинском, Славянском и Северском районах, а также в городах Сочи, Горячий Ключ и Геленджик.
На данный момент водой подтоплены 267 жилых домов и 395 придомовых участков. В пунктах временного размещения находятся 64 человека, дома которых затопило наводнением. Всего спасатели эвакуировали из домов 136 человек.
Экстренное предупреждение по подъему воды в реках продлено до 7 июля.