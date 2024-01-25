Происшествия 25 января 2024, 10:59 Режим ЧС ввели после взрыва на насосной станции в Новотроицке МЧС: после обрушения насосной станции в Оренбургской области объявили режим ЧС

Читать 360tv в

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели после обрушения насосной станции в Новотроицке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Оренбургской области.

«В Новотроицке объявлен режим ЧС муниципального характера. На месте работают все экстренные службы. Ситуация находится под контролем ГУ МЧС России по Оренбургской области», — рассказал представитель пресс-службы Александр Ситников.

Реклама

Взрыв произошел на насосно-фекальной станции на улице Фрунзе 25 января. Сейчас специалисты продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться около семи человек. Минимум трое пострадали, их передали медикам. Есть предварительная информация об одном погибшем.

На место происшествия выехал начальник Главного управления МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов и глава Новотроицка Денис Меньшиков.

«Региональное управление переведено в режим повышенной готовности. Продолжаются работы по разбору конструкций здания», — передали в МЧС.

На месте происшествия работают 77 человек и 25 единиц техники. Причины произошедшего обрушения здания пока неизвестны. Прокуратура Оренбургской области начала проверку. Глава Новотроицка предупредил жителей в своем Telegram-канале, что отключать водоснабжение из-за происшествия не планируют.

Ранее в Тюмени рабочего засосало в трубу на очистных сооружениях, когда он занимался ремонтом в гидротехническом резервуаре. На место происшествия прибыла полиция. Но, как отмечали в одном силовом ведомстве, шансов выжить у работника нет.