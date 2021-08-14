Режим ЧС ввели на Таймыре после массовой гибели оленей

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Таймыра в Красноярском крае, где в реке Хатанге нашли около 1,2 тысячи мертвых северных оленей. Об этом районные власти сообщили ТАСС.

Режим ЧС регионального характера ввели на территории, где обнаружили падших животных. Туши оленей начали доставать из реки. Предварительно установлено, что они умерли от попадания воды в легкие.

В МВД сообщали, что на нескольких тушах были огнестрельные ранения. Полиция завела дело о незаконной охоте. Разыскиваются лица, которые участвовали в отстреле животных. По мнению местных жителей, браконьеры отстреливали оленей из «спортивного интереса», потому что убитые животные оставались лежать тем, где упали.

Власти Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района сообщали, что почти все погибшие — телята, захлебнувшиеся при переправе через реку. Ветеринарам предстоит проверить оленей на наличие опасных заболеваний. Их туши складируют в отдалении от населенного пункта.

Ранее на Ямале начали разрабатывать биодобавки, повышающие иммунитет оленей.