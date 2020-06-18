18 июня 2020, 11:15
Режим ЧС ввели на севере Камчатки из-за лесных пожаров
В Пенжинском районе Камчатского края объявили режим ЧС из-за 11 лесных пожаров, которые происходят на территории региона. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
«Сложная ситуация складывается в Пенжинском районе, где сейчас действуют 11 лесных пожаров на территории общей площадью более четырех тысяч га», — приводит слова пресс-службы RT.
Лесные пожары находятся в труднодоступных местах, из-за этого их ликвидация осложняется.
Власти ввели режим ЧС для безопасности и быстрого реагирования.