Режим ЧС ввели на севере Камчатки из-за лесных пожаров

«Сложная ситуация складывается в Пенжинском районе, где сейчас действуют 11 лесных пожаров на территории общей площадью более четырех тысяч га», — приводит слова пресс-службы RT.

Лесные пожары находятся в труднодоступных местах, из-за этого их ликвидация осложняется.

Власти ввели режим ЧС для безопасности и быстрого реагирования.