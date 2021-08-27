Режим ЧС ввели на юге Италии из-за пожаров

Правительство Италии решило ввести режим ЧС на юге страны из-за лесных пожаров. Об этом сообщил ТАСС.

По данным НСН, режим ЧС объявили на ближайшие полгода в Калабрии, Молизе, Сардинии и Сицилии, Комо, Сондрио и Варезе. Ситуация в регионах обострилась из-за аномальной жары.

Ранее два новых лесных пожара начались на Ямале. Их обнаружили в Надымском районе. Площадь возгорания заняла более пяти гектаров. Вертолетами туда доставили 18 сотрудников «Ямалспаса».