Происшествия 15 августа 2023, 03:45 Режим ЧС ввели из-за наводнения в Приморском крае Губернатор Кожемяко: в Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС регионального масштаба Freepik

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Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Приморском крае из-за масштабов ущерба от наводнения в регионе. Об этом губернатор Олег Кожемяко сообщил в Telegram-канале.

«Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения», — пояснил он.

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По словам Кожемяко, критерии для введения ЧС режима в регионе по расчетам есть. К тому же введение режима позволит в случае необходимости обратиться за федеральной помощью.

По данным МЧС, на Приморский край обрушился тайфун «Ханун». Из-за сильных дождей в регионе затопило более 4,6 тысячи частных домов. Спасатели провели эвакуацию более 2,5 тысячи человек.

По состоянию на 14 августа в 15 муниципальных образованиях региона под водой оказались 4620 жилых домов и 28 участков автомобильных дорог.