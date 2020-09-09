Режим ЧС ввели еще в 3 районах Приморья после тайфуна «Хайшэнь»

На данный момент режим ЧС объявлен в семи муниципалитетах.

В Уссурийском городском округе устроили три лодочные переправы. Они находятся на участках между населенными пунктами Борисовка — Корсаковка, Корсаковка — Яконовка, Пуциловка — Богатырка. Проехать невозможно между на отрезках Борисовка — Кугуки — Линевичи, Утесное — Линевичи — Кугуки, Яконовка — Корсаковка. Подтоплены 22 придомовые территории, 600 гектаров земель для сельского хозяйства.

В Партизанском городском округе действует режим ЧС в границах энергообъектов ОАО «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (ДРСК). Электроснабжение там до сих пор восстанавливают. Проехать на легковых автомобилях в село Тигровое невозможно, нужно пользоваться железной дорогой.

Муниципальный режим ЧС действует на территории всего Пограничного района. Подтоплено несколько домов, вода перелилась через дороги.

Во вторник, 8 сентября, тайфун «Хайшэнь» обрушился на Приморье и принес с собой сильные дожди. Без света оказались около 5,8 тысячи человек, а 3 сентября регион пострадал от тайфуна «Майсак». Погибли три человека, медпомощь понадобилась 55 местным жителям.

Режим ЧС также действует в Находкинском городском округе, Зарубинском городском поселении Хасанского района и Надеждинском, Шкотовском районах.