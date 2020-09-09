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    09 сентября 2020, 07:46

    Режим ЧС ввели еще в 3 районах Приморья после тайфуна «Хайшэнь»

    Наза Салех Захи

    Сильные подтопления произошли в Партизанской районе Приморья, Уссурийске и Партизанске после тайфунов «Хайшэнь» и «Майсак. Местные власти решили ввести там режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

    На данный момент режим ЧС объявлен в семи муниципалитетах.

    В Уссурийском городском округе устроили три лодочные переправы. Они находятся на участках между населенными пунктами Борисовка — Корсаковка, Корсаковка — Яконовка, Пуциловка — Богатырка. Проехать невозможно между на отрезках Борисовка — Кугуки — Линевичи, Утесное — Линевичи — Кугуки, Яконовка — Корсаковка. Подтоплены 22 придомовые территории, 600 гектаров земель для сельского хозяйства.

    В Партизанском городском округе действует режим ЧС в границах энергообъектов ОАО «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (ДРСК). Электроснабжение там до сих пор восстанавливают. Проехать на легковых автомобилях в село Тигровое невозможно, нужно пользоваться железной дорогой.

    Муниципальный режим ЧС действует на территории всего Пограничного района. Подтоплено несколько домов, вода перелилась через дороги.

    Во вторник, 8 сентября, тайфун «Хайшэнь» обрушился на Приморье и принес с собой сильные дожди. Без света оказались около 5,8 тысячи человек, а 3 сентября регион пострадал от тайфуна «Майсак». Погибли три человека, медпомощь понадобилась 55 местным жителям.

    Режим ЧС также действует в Находкинском городском округе, Зарубинском городском поселении Хасанского района и Надеждинском, Шкотовском районах.

    Новости SMI.FM