Режим ЧС ввели в Рязанской области после взрывов на складе боеприпасов

В Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации после взрывов на складе артиллерийского вооружения у поселка Желтухинский. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием.

О введении в регионе режима ЧС объявил губернатор Николай Любимов.

«Режим ЧС уже введен, областной режим ЧС. Поэтому силы и средства, которые необходимы, сюда мы подключаем», — привел его слова ТАСС.

Любимов приехал в Желтухинский, чтобы, как написал он в Instagram, «лично оценить ситуацию». Также он сообщил об эвакуации жителей ближайших деревень и развертывании пунктов временного размещения.

На место выехали военные следователи СК России. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих», сообщили в ведомстве.

На складах, где произошли взрывы, хранилось не менее 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах региона.

По последним данным, в результате ЧП пострадали восемь жителей. Ранее сообщалось о пятерых госпитализированных.

Из деревень и поселков в радиусе пяти километров от места хранения боеприпасов эвакуировали более 2,3 тысячи человек, уточнили в МЧС. Еще столько же могли самостоятельно покинуть опасный район.