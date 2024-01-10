Происшествия 10 января 2024, 17:43 Режим ЧС регионального масштаба ввели в воронежском селе после падения снаряда Гусев: в воронежской Петропавловке, где упал снаряд, ввели режим ЧС Телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева

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В селе Петропавловка Воронежской области, где 2 января случился аварийный сход боеприпаса, объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Он отметил, что лично следит за восстановлением привычной жизни в населенном пункте. Там завершают обследование поврежденного имущества, в итоге жильцы должны получить новые дома и другие объекты «с характеристиками не хуже, чем были». Гусев пообещал, что в селе капитально отремонтируют поврежденное жилье, компенсируют утраченные машины и хозяйственные постройки, проведут строительство. Власти проконтролируют качество работ.

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«Но стоит и еще одна задача: сделать все в короткие сроки. Поэтому приняли решение ввести в [селе] режим ЧС регионального масштаба», — пояснил глава региона.

Он добавил, что эта мера поможет ускорить выделение средств.

При аварийном сходе снаряда в Петропавловке пострадали четыре человека. Травмы были легкими.

После ЧП в селе заново построят девять домов.