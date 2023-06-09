09 июня 2023, 13:56
Режим ЧС после падения беспилотника ввели в Воронеже
Администрация Воронежа ввела режим ЧС районного масштаба после падения БПЛА
В Воронеже после падения беспилотника в Ленинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации районного масштаба. Это позволит городским властям быстрее устранить повреждения в двух домах, заявил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба: он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству. У частного — повреждения кровли», — объяснил он.
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Обследование показало, что расселять многоэтажку с 90 жильцами на улице Белинского не придется.
Гусев сообщил, что специалисты начали опись поврежденного имущества и начнут восстановление в этот же день после подписания нужных для этого документов. Ремонт, по его словам, сделают за несколько дней — подрядчика уже выбрали, работы решили вести круглосуточно.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что поквартирный обход уже провели и оценили состояние жилья, теперь подрядчик обсудит с ТСЖ объем работ и закупку материалов.
Беспилотник врезался в дом на улице Белинского утром 9 июня. Незначительные травмы от осколков стекла получили три человека, повреждения — многоэтажка и частный дом. СМИ сообщили, что целью удара мог стать авиазавод. Следком возбудил уголовное дело.
Беспилотники
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