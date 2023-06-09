Важное 09 июня 2023, 13:56 Режим ЧС после падения беспилотника ввели в Воронеже Администрация Воронежа ввела режим ЧС районного масштаба после падения БПЛА РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Воронеже после падения беспилотника в Ленинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации районного масштаба. Это позволит городским властям быстрее устранить повреждения в двух домах, заявил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба: он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству. У частного — повреждения кровли», — объяснил он.

Реклама

Обследование показало, что расселять многоэтажку с 90 жильцами на улице Белинского не придется.

Гусев сообщил, что специалисты начали опись поврежденного имущества и начнут восстановление в этот же день после подписания нужных для этого документов. Ремонт, по его словам, сделают за несколько дней — подрядчика уже выбрали, работы решили вести круглосуточно.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что поквартирный обход уже провели и оценили состояние жилья, теперь подрядчик обсудит с ТСЖ объем работ и закупку материалов.

Беспилотник врезался в дом на улице Белинского утром 9 июня. Незначительные травмы от осколков стекла получили три человека, повреждения — многоэтажка и частный дом. СМИ сообщили, что целью удара мог стать авиазавод. Следком возбудил уголовное дело.