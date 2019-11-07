Режим ЧС объявлен в Новгородской области из-за паводка

С атлантическим циклоном в область пришли дожди. Уровень воды в реках поднялся до критических отметок. Сообщается, что транспортные магистрали размыло. Некоторые мосты разрушены.

Чиновников обяжут сообщать о чрезвычайных ситуациях в МЧС Подробнее

Режим чрезвычайной ситуации введен в Боровичском, Валдайском, Демянском, Хвойнинском, Маловишерском, Крестецком, Маревском, Парфинском и Старорусском районах.

Пресс-центр правительства Новгородской области сообщил, что организована доставка продуктов для жителей подтопленных территорий. Туда будет доставлено и оборудование, необходимое для просушки домов.

«Подтопления зарегистрированы в 47 населенных пунктах, где находятся 150 домов, проживают в них 295 человек, также подтоплены 654 приусадебных участка, 30 участков дорог, повреждено восемь деревянных переправ, отсутствует проезд к шести населенным пунктам, эвакуировано 70 человек», — рассказали в пресс-службе МЧС России по региону вечером 6 ноября.

Последствия аномального паводка устраняют 110 спасателей при поддержке 33 единиц техники. От Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций привлечено 67 единиц техники.