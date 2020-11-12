Режим ЧС объявили в штате Флорида из-за урагана «Эта»

Помимо прочего, глава государства поручил предоставить федеральную помощь в дополнение к действиям властей Флориды из-за стихийного бедствия. Согласно распоряжению Трампа, Федеральное агентство по ЧС возьмет под контроль все действия, направленные на оказание необходимой помощи местным жителям и минимизацию ущерба.

Разрушительный ураган «Эта» пришел на побережье Флориды 8 ноября.