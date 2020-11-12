12 ноября 2020, 11:51
Режим ЧС объявили в штате Флорида из-за урагана «Эта»
Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде из-за обрушившегося на штат урагана «Эта», информирует «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Помимо прочего, глава государства поручил предоставить федеральную помощь в дополнение к действиям властей Флориды из-за стихийного бедствия. Согласно распоряжению Трампа, Федеральное агентство по ЧС возьмет под контроль все действия, направленные на оказание необходимой помощи местным жителям и минимизацию ущерба.
Разрушительный ураган «Эта» пришел на побережье Флориды 8 ноября.