Происшествия 24 января 2024, 10:28 Режим ЧС объявили в Сахалинской области из-за усиления циклона Hendrik Schmidt/dpa/globallookpress

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Режим ЧС ввели на всей территории Сахалинской области. Из-за усиления циклона и снегопадов временно остановили работу общественного транспорта. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из-за метели возникли проблемы на дорогах, поэтому для их расчистки власти задействовали имеющуюся технику.

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«Для усиления мы обратились к строителям и военным с тем, чтобы получить дополнительные мощности для устранения последствий циклона», — указал губернатор.

Лимаренко обратился к водителям и попросил их отложить поездки, так как легковой транспорт начинает буксовать и перегораживает движение. Он также попросил работодателей перевести сотрудников на удаленную работу из-за непогоды.

«Это необходимо, чтобы разгрузить дороги и бросить все силы на их расчистку», — пояснил губернатор.

Ранее из-за метели закрыли пермский аэропорт Большое Савино. В результате непогоды коэффициент сцепления со взлетно-посадочной полосой снизился, поэтому воздушная гавань временно перестала принимать и отправлять рейсы.