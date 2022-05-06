Режим ЧС объявили в Омской области из-за пожаров

Режим ЧС ввели в Омской области. Причиной этого послужили природные пожары. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал главы региона Александра Буркова.

«В связи с участившимися пожарами дал поручение ввести в регионе режим ЧС», — написал губернатор.

Политик подчеркнул, что власти города помогут всем, кто потерял свой дом из-за огня.

«Никого в беде не оставим», — пояснил он.

ИА НСН уточнило, что в ликвидации возгорания принимают участие 165 человек и 23 единицы техники.