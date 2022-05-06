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    06 мая 2022, 19:04

    Режим ЧС объявили в Омской области из-за пожаров

    Арина Бобкова

    Режим ЧС ввели в Омской области. Причиной этого послужили природные пожары. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал главы региона Александра Буркова.

    «В связи с участившимися пожарами дал поручение ввести в регионе режим ЧС», — написал губернатор.

    Политик подчеркнул, что власти города помогут всем, кто потерял свой дом из-за огня.

    «Никого в беде не оставим», — пояснил он.

    ИА НСН уточнило, что в ликвидации возгорания принимают участие 165 человек и 23 единицы техники.