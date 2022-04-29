Режим ЧС объявили в Курганской области из-за пожаров

В Курганской области ввели режим ЧС. Это связано с высокой пожароопасностью. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-центр МЧС России.

Такое решение приняли в четверг, 28 апреля. Власти ввели режим ЧС из-за сухой и ветреной погоды, повышения температуры, а также возросшего количества возгораний в регионе.

Спасатели уже начали эвакуировать жителей из населенных пунктов Просвет и Новый просвет, а также из поселка Чистопрудный и деревни Чернавское. Ранее 500 человек вывезли из населенного пункта Моревское и СНТ «Малиновка».