Режим ЧС объявили в Казани из-за пожара на газораспределительной станции

Власти столицы Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации: после взрыва на газораспределительной станции начался пожар. На месте происшествия работает оперативный штаб.

«По состоянию на 07:00 по Москве 13 июня 2020 года для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“», — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Источник фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Татарстану Константин Чанышев пояснил, что сейчас специалисты откачивают газ в резервную емкость. После всех необходимых работ распространение огня будет невозможно.

На месте происшествия работают оперативно-следственная группа СК и специалисты управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС.

Вечером 12 июня на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ» в Казани произошел взрыв в наземном газохранилище. После этого начался пожар.

Во время взрыва газа погиб один человек. Два человека получили ранения. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».