Режим ЧС объявили из-за наводнения под Нижним Тагилом

В селе Николо-Павловском под Нижним Тагилом из-за обильных осадков реки вышли из берегов. Власти Горноуральского городского округа объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщило Ura.ru.

На данный момент подтоплено 74 придомовых участка и 20 жилых домов. Кроме того, размыло автомобильную дорогу сторону Алапаевска.

В населенных пунктах организовали временные точки сбора людей, где пострадавших обеспечивают горячим питанием и вещами первой необходимости.