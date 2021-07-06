Режим ЧС начал действовать в Оренбуржье из-за степного пожара

Режим ЧС муниципального характера ввели в Медногорске Оренбургской области. Причиной стал начавшийся накануне лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В городе Медногорске состоялось заседание КЧС (комиссия по чрезвычайным ситуациям — прим. ред.) на котором принято решение о введении режима ЧС муниципального характера», — сказано в сообщении.

По данным МЧС, тушение пожара осложнено труднодоступной гористой местностью, сильным порывистом ветром, высокой температурой воздуха.

Сначала на борьбу с огнем направили 117 человек и 26 единиц техники. Сейчас группировка увеличена до 157 спасателей и 40 единиц техники. В операции участвует пожарный поезд. Кроме того, развернут подвижный пункт управления ГУ МЧС России по Оренбургской области, в 30-минутной готовности находится аэромобильная группировка.

В данный момент отдельные очаги пожара уже практически полностью потушили. Ведется постоянный мониторинг обстановки, в том числе и с помощью беспилотных летательных аппаратов. Удалось предотвратить переход пламени на жилые дома.

Сухая трава загорелась в 10 километрах от Медногорска в 5 июля.