19 января 2024, 16:50
Режим ЧС из-за аварий и проблем с отоплением ввели в Новосибирске
Травников сообщил о режиме ЧС в Новосибирске из-за аварий и проблем с отоплением
Режим ЧС ввели в Новосибирске из-за масштабной коммунальной аварии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Травников.
«В зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской», — пояснил он.
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По его данным, за минувшие сутки это уже третий по счету прорыв в данном квартале. На фоне происходящего сдерживается и подача теплоносителя, и восстановление нормального теплоснабжения в домах Ленинского района.
Губернатор провел внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем приняли решение ввести режим ЧС в Новосибирске.
«Управление оперативным штабом по устранению аварии передано на уровень региона. Штаб теперь возглавляет мой заместитель Сергей Николаевич Семка», — уточнил Травников.
Глава региона добавил, что последствия устранения очередного порыва трубопровода устраняют аварийные службы СГК. Также к работам продолжают привлекать дополнительные бригады из других муниципальных образований, чтобы усилить управляющих компаний Ленинского района.
Коммунальные аварии
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