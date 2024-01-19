Происшествия 19 января 2024, 16:50 Режим ЧС из-за аварий и проблем с отоплением ввели в Новосибирске Травников сообщил о режиме ЧС в Новосибирске из-за аварий и проблем с отоплением РИА «Новости»

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Режим ЧС ввели в Новосибирске из-за масштабной коммунальной аварии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Травников.

«В зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской», — пояснил он.

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По его данным, за минувшие сутки это уже третий по счету прорыв в данном квартале. На фоне происходящего сдерживается и подача теплоносителя, и восстановление нормального теплоснабжения в домах Ленинского района.

Губернатор провел внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем приняли решение ввести режим ЧС в Новосибирске.

«Управление оперативным штабом по устранению аварии передано на уровень региона. Штаб теперь возглавляет мой заместитель Сергей Николаевич Семка», — уточнил Травников.

Глава региона добавил, что последствия устранения очередного порыва трубопровода устраняют аварийные службы СГК. Также к работам продолжают привлекать дополнительные бригады из других муниципальных образований, чтобы усилить управляющих компаний Ленинского района.