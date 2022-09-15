Режим ЧС федерального характера ввели в Приморье | 360°

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Режим ЧС федерального характера ввели в Приморье

МЧС сообщило о введении режима ЧС в Приморском крае

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Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение установить режим чрезвычайной ситуации в Приморском крае. Причиной стало наводнение в регионе, сообщили в пресс-службе МЧС.

Заседание комиссии прошло в четверг, 15 сентября. На нем присутствовали глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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«Обстановка в Приморском крае отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Такое решение принято правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — отметили в МЧС.

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С июля Приморский край находился в ситуации плохих погодных условий.В регионе произошли сход грязевого потока и два тайфуна, что привело к наводнению. Это привело к самому сильному нарушению инфраструктуры, транспортной системы, энергетики и коммунального хозяйства.

По предварительной информации, ущерб от непогоды в Приморском крае составил более трех миллиардов рублей.

Наводнения

Приморье

МЧС РФ

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