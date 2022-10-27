Резервуары загорелись на нефтебазе в Шахтерске после обстрела ВСУ | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 17:19 Резервуары загорелись на нефтебазе в Шахтерске после обстрела ВСУ Военкор Емельянов заявил о новом пожаре на нефтебазе Шахтерска после обстрела ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Выпущенный украинскими боевиками снаряд вызвал пожар на нефтебазе в Шахтерске. Как сообщил работающий на месте военный корреспондент «Известий» Данил Емельянов, огонь охватил четыре резервуара общей вместимостью 60 тонн. Видео с места опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Журналист отметил, что топливо предназначалось для гражданского использования.

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«Здесь нет военных баз и военной техники», — подчеркнул Емельянов.

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В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что в результате обстрела ранения получили четыре мирных жителя. Прибывшие на место врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.

В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня уточнили, что украинские боевики ударили по городу тремя ракетами HIMARS.

Это уже второй обстрел города за сутки. Накануне боеприпас вызвал пожар на железнодорожной станции Шахтерска, где загорелось 12 вагонов с топливом. Пожарные не допустили распространения огня на жилые дома и другие цистерны. Полностью потушить пламя удалось только утром.