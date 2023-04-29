Происшествия 29 апреля 2023, 07:13 Развожаев заявил об отсутствии угрозы гражданским объектам из-за ЧП с резервуаром топлива Развожаев: возгорание резервуара с топливом не угрожает гражданским объектам Севастополя Соцсети

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Резервуар с топливом загорелся в Севастопольской бухте, вероятно, из-за попадания беспилотника. Гражданским объектам ничего не угрожает. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Резервуар с топливом горит неподалеку от Казачьей бухты. Возгорание произошло, по предварительной информации, из-за попадания беспилотника» — написал он.

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Губернатор уточнил, что площадь пожара составляет порядка 1000 квадратных метров. На место прибыли спасатели, возгоранию присвоили четвертый класс сложности.

«Из людей никто не пострадал, ситуация под контролем оперативных и пожарных служб. Всего на место 18 расчетов, 60 человек доблестно сражаются с огнем. На месте ожидается пожарный поезд», — добавил глава региона.

Развожаев отметил, что четвертый ранг пожара является самым сложным. Поскольку объем топлива большой, то спасателям необходимо определенное время на локализацию пожара.