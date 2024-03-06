Важное 06 марта 2024, 09:28 Резервуар с топливом загорелся под Курском после атаки беспилотника ВСУ Старовойт: в Курской области из-за удара дрона вспыхнул пожар на складе ГСМ РИА «Новости»

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Украинский дрон атаковал Железногорский район Курской области, в результате удара загорелся склад горючего. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ», — указал он.

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Губернатор добавил, что из-за атаки горит резервуар с топливом. По словам Старовойта, никто из местных жителей и работников объекта не пострадал. На место ЧП прибыли оперативные службы.

«Сегодня совершена очередная атака на Курскую область со стороны Украины», — указал губернатор в прикрепленном к посту видеообращении.

Утром ВСУ атаковали с помощью дрона и другой российский регион — в Воронежской области системы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа. Глава региона Александр Гусев проинформировал, что из-за падения аппарата никто не пострадал, разрушений на земле не было.

В этот же день военные сбили беспилотник ВСУ возле села Ближнее в Белгородской области.