Происшествия 24 июня 2023, 15:39 Резервуар с топливом загорелся на нефтебазе Воронежа Воронежский губернатор Гусев сообщил о горящем резервуаре с топливом на нефтебазе Соцсети

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Пожарные приступили к тушению загоревшегося резервуара с топливом на территории нефтебазы в Воронеже. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он подчеркнул, что на месте работают 100 спасателей и 30 единиц техники. Несколько минут назад на место прибыл пожарный поезд. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В ходе тушения пламени у хранилища произошла разгерметизация.

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Гусев подчеркнул, что речь идет о резервуаре с авиационным топливом. Губернатор призвал автолюбителей не создавать ажиотаж на заправках, так как бензина в регионе достаточно.

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