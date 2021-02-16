Резервуар с топливом взорвался в Новой Москве

В Новой Москве взорвалась емкость с топливом. Огонь перекинулся на резервуар объемом 500 «кубов» с бытовки. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В поселении Сосенское, на улице Адмирала Корнилова, 60, загорелась бытовка, рядом с которой находились топливные резервуары емкостью по 500 «кубов». Огонь перекинулся на одну емкость, после чего она взорвалась. Затем произошла разгерметизация второго резервуара. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.

В МЧС сообщили, что существует угроза перехода огня на стоящее рядом здание.

Обломки от резервуаров разлетелись на проезжую часть. Проезд по улице перекрыт, МЧС эвакуировало людей в радиусе 300 метров от места взрыва.

Во время пожара пострадала женщина. Ее состояние уточняется.