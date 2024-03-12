12 марта 2024, 03:35
Резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле
В Орле произошел пожар на нефтебазе. Загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами. Предположительно, пожар начался после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«Предварительно, беспилотник ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся. Площадь пожара и объем горящей емкости уточняются», — сообщил агентству представитель экстренных служб.
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Атаку БПЛА на нефтебазу подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«В Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Клычков добавил, что в результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные.
Telegram-канал Baza отметил, что местные жители перед началом пожара на нефтебазе слышали звук взрыва.
Ранее атака беспилотника ВСУ оставила без света семь сел в Белгородском районе.
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