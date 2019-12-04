Резервуар на нефтеперекачивающей станции загорелся в Татарстане

Возгорание произошло в неэксплуатируемом резервуаре на 20 тысяч кубических метров.

«На территории нефтеперекачивающей станции „Калейкино“ АО „Транснефть — Прикамье“ горит неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тысяч кубических метров», — заявили в главном управлении МЧС по региону.

Пожарно-спасательный гарнизон из 71 человека и 21 единицы техники выехал на место происшествия. Специалисты присвоили пожару третий номер сложности.

Обстоятельства инцидента установят, когда огонь потушат полностью.