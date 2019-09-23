Ревнивый житель Омска зарезал собутыльника

Следствие установило, что к преступлению причастен ранее судимый ровесник погибшего. Сейчас подозреваемый задержан.

По предварительным данным, мужчина увидел свою подругу с любовником и ударил соперника ножом. Тот от полученных травм скончался. В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.