Происшествия 27 февраля 2024, 16:32 Ревнивый житель ХМАО получил 18 лет колонии за убийство экс-супруги и ее возлюбленного

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Суд вынес приговор жителю поселения Пойковский в ХМАО. Мужчина устроил смертельную поножовщину на почве ревности. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что злоумышленник в состоянии опьянения нагрянул в дом бывшей супруги. Он ударил женщину и ее возлюбленного лезвием. Потерпевшие скончались на месте. Впоследствии злоумышленник напал на соседа, который пытался его остановить.

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Мужчине назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.