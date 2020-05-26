Ревнивый мужчина поджег дом возлюбленной под Ульяновском

Злоумышленник взял баллон с газом, забрался в дом, где сам проживал четыре года, и устроил пожар. По словам хозяйки дома, во время возгорания в помещении никого не было. Ей также удалось спасти документы, так как она заранее их унесла и спрятала.

Женщина давно хотела расстаться с возлюбленным, но он не разделял ее желания. В ответ на просьбу съехать, мужчина стал угрожать.

Пострадавшей негде жить: детей она отправила к бабушке, а сама проживает у подруги.