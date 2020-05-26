26 мая 2020, 15:32
Ревнивый мужчина поджег дом возлюбленной под Ульяновском
В рабочем поселке Базарный Сызган Ульяновской области ревнивый мужчина устроил поджег дома своей возлюбленной в качестве мести. В результате случившегося женщина с двумя детьми осталась на улице. Об этом сообщило ИА Nation News.
Злоумышленник взял баллон с газом, забрался в дом, где сам проживал четыре года, и устроил пожар. По словам хозяйки дома, во время возгорания в помещении никого не было. Ей также удалось спасти документы, так как она заранее их унесла и спрятала.
Женщина давно хотела расстаться с возлюбленным, но он не разделял ее желания. В ответ на просьбу съехать, мужчина стал угрожать.
Пострадавшей негде жить: детей она отправила к бабушке, а сама проживает у подруги.