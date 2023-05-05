Происшествия 05 мая 2023, 21:30 Ревнивый москвич отрезал жене руку болгаркой — СМИ Regnum: в Москве ревнивый муж отрезал жене руку пилой в ответ на ее желание развестись Freepik

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В Москве мужчина перерезал электропилой своей жене руку в ответ на ее желание развестись. Врачи с трудом собрали конечность, но восстановить ее функции не удалось. Виновник остается на свободе под подпиской о невыезде, рассказал пострадавшая агентству Regnum.

Все случилось 1 мая. Женщина сообщила супругу, что желает с ним развестись. Муж схватил болгарку и по словам пострадавшей, попытался ее убить — он целился не в руку, а в шею. На помощь пострадавшей пришли соседи, они вызвали полицию и скорую.

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«Я увидела, как в дверном проеме показалась его рука с болгаркой, и в этот момент соседи прижали ее дверью, не давая выйти из квартиры, и вызвали полицию и скорую», — рассказала собеседница агентства.

Врачи поставили диагноз «неполная травматическая ампутация левой конечности». Хирурги в больнице провели сложную операцию по восстановлению конечности, связки и кости собирали по кусочкам, старая пила разорвала их в клочья. По прогнозам врачей, полностью рука не восстановится, и пальцы вряд ли будут полноценно функционировать.

Женщина пришла в ужас, когда узнала, что виновника ее страданий выпустили на свободу под подписку о невыезде. Она опасается, что супруг исполнит угрозу и убьет ее. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».