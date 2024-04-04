Происшествия 04 апреля 2024, 16:58 Ревнивца из Удмуртии осудили за поджог домовладения знакомой

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Суд в Удмуртии вынес приговор 50-летнему жителю Можги. Его признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций республики.

Установлено, что на почве ревности и личной неприязни фигурант совершил поджог на участке знакомой. Огонь охватил жилой дом, гараж, баню и навес соседей. Ущерб от действий злоумышленника оценили в более чем 250 тысяч рублей.

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Гражданин признался в содеянном. Ему назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно.