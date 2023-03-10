Происшествия 10 марта 2023, 18:09 Ревнивца из Ярославля осудили на девять лет за убийство жены

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В Ярославле вынесли приговор 41-летнему мужчине, который в порыве ревности убил жену из карабина. Об этом сообщил «Царьград».

Супруги были знакомы со школы и много лет прожили вместе в счастливом браке. Но мужчина насторожился, когда в 2021 году жена однажды назвала его чужим именем. Тогда он устроил за ней слежку. Уходя из дома, оставлял в комнате включенный диктофон и записывал все разговоры супруги. Так он узнал, что его жена общается с другом детства, и тот зовет ее в Италию.

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В декабре 2021 года семья вместе с ребенком приехала в деревню Давыдово. Мужчина взял с собой карабин по просьбе сына, который хотел научиться стрелять. Но в какой-то момент в доме между супругами произошла ссора. Выяснение отношений переросло в скандал, и мужчина выстрелил жене в лицо. От полученных травм она скончалась.

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Суд назначил обвиняемому девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Родственник погибшей женщины настаивает на ужесточении наказания. Рассмотрения апелляции пока не было.

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