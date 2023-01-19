Происшествия 19 января 2023, 18:49 Ревнивого тюменца будут судить за убийство гостя

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Мужчину из Ишимы в Тюменской области ждет суд за убийство из ревности. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Как следует из материалов дела, мужчина пришел домой в ноябре 2022 года и увидел спящего на кухне знакомого. Супруга хозяина тоже отдыхала, но в другой комнате. Но ревнивца это не остановило. Он схватил деревянный брусок и не менее 15 раз ударил по голове спящего мужчину. В результате полученных травм гость скончался.

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Сам же ревнивый тюменец скрылся, но его вскоре задержали. В настоящее время расследование окончено, после утверждения обвинительного заключения мужчину ждет суд.

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