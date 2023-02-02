Происшествия 02 февраля 2023, 16:29 Ревнивого петербуржца осудили на 8,5 года за попытку сжечь квартиру бывшей возлюбленной

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В Петербурге вынесли приговор мужчине, который из-за ревности бросил в квартиру своей возлюбленной коктейль Молотова. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Мужчина рассказал, что решился на нападение из ревности. В квартире в тот момент находилась мать девушки, но она успела выбежать.

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В результате петербуржца приговорили к 8,5 года колонии строгого режима. Кроме того, ему придется возместить пострадавшим 428 тысяч рублей ущерба, который был нанесен квартире.