Происшествия 23 мая 2023, 13:01 Ревнивого пенсионера из Воронежской области осудили на 9 лет за поджог возлюбленной

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В Воронежской области осудили 72-летнего местного жителя, которого обвиняли в покушении на двойное убийство. Об этом сообщил «МК» со ссылкой на СУ СКР по региону.

В гости к пенсионеру пришла его дама сердца со своим знакомым. Троица выпивала. Но в какой-то момент хозяин квартиры приревновал женщину. Он сначала набросился на гостя и пытался его зарезать, а потом облил возлюбленную бензином и поджег. Оба пострадавших выжили. Как добавили «Народные новости», мужчина получил девять лет колонии строгого режима.

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