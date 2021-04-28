Ревнивец из Новосибирска приковал девушку к батарее за переписку в телефоне

Уголовное дело на несовершеннолетнего завел Следственный комитет России по Новосибирской области. Юноша похитил свою знакомую и насильно ее удерживал. Об этом рассказали Nation News.

Похищенная 17 лет ее молодой человек совместно проводили время Дзержинском районе города. Юноша приревновал девушку к случайно увиденному диалогу у нее в телефоне. Итогом этого стало то, что парень приковал свою спутницу к батарее с помощью наручников.

После этого он уехал в неизвестном направлении. Девушка при себе имела телефон, поэтому смогла дозвониться до матери и обратиться за помощью.

СК выясняет детали случившегося. Пока что парню грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы за незаконное лишение свободы, которое он произвел с бывшей подругой.