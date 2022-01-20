Реверсивный режим ввели на трассе в Ленинградской области из-за смертельного ДТП

Смертельное ДТП случилось на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. В результате там ввели реверсивное движение. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Столкнулись два грузовика. Один из них выехал на встречную полосу и столкнулся с другим. Водитель первого большегруза погиб.

Движение на трассе пришлось перекрыть. Проезд там возможен в реверсивном режиме.