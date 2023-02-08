Происшествия 08 февраля 2023, 17:07 Рецидивисты обокрали недостроенный дом в Самарской области

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В Самарской области задержали двух местных жителей, которых подозревают в воровстве из недостроенного дома. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

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В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что из строящегося дома пропали бензиновый генератор и бензопила. Подозреваемых быстро задержали, это ранее судимые молодые люди 1997 и 1998 года рождения. Во время допроса они признались в краже. Похищенное они сдали в ломбард и половину денег успели потратить.