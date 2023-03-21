Происшествия 21 марта 2023, 13:44 Рецидивисту из Ижевска грозит 10 лет тюрьмы за ограбление женщины у банкомата

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В Ижевске у одного из банкоматов на Клубной улице 22-летний рецидивист ограбил местную жительницу. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Молодой человек увидел, как женщина снимает деньги с банковской карты. Тогда он, угрожая оружием, отобрал у нее девять тысяч рублей и сбежал.

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Как сообщило ИА Nation News, злоумышленника задержали. Оказалось, что молодой человек уже был судим за кражу и сейчас нигде не работает. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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