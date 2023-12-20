Происшествия 20 декабря 2023, 15:20 Рецидивистка из Пензы изрезала ножом знакомого во время застолья

Читать 360tv в

Уголовное дело, возбужденное в отношении 31-летней жительницы Пензы, направили в суд для рассмотрения по существу. Женщину обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, летом 2023 года между гражданкой и ее знакомым разгорелся конфликт во время распития алкоголя. Злоумышленница схватила нож и несколько раз ударила оппонента.

Реклама

Потерпевший получил ранения груди, спины и головы, однако смог скрыться от нападавшей. Медикам удалось спасти пациента. Фигурантка, которая уже привлекалась к уголовной ответственности, вскоре предстанет перед судом.